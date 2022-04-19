شاهد: روسيا تبدأ معركة دونباس وأوكرانيا تستعد للمواجهة

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال زيلينسكي:"يمكننا أن نؤكّد الآن أنّ القوات الروسية بدأت معركة السيطرة على دونباس التي كانت تستعدّ لها منذ وقت طويل. قسم كبير جداً من الجيش الروسي مكرّس حالياً لهذا الهجوم. بغضّ النظر عن عدد الجنود الروس الذين تم إحضارهم إلى هنا، سنقاتل وسندافع عن أنفسنا".

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع سلسلة انفجارات، بعضها قوي، على امتداد خط المواجهة في منطقة دونيتسك، مع وقوع قصف في مارينكا وسلافيانسك وكراماتورسك.

وقال مسؤولون أوكرانيون ووسائل إعلام محلية إن دوي انفجارات سُمع في خاركيف في شمال شرق أوكرانيا وميكولايف في الجنوب وزابوريجيا في الجنوب الشرقي، مؤكدين سقوط عدد من القتلى والاصابات في صفوف المدنيين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت مئات الأهداف العسكرية في أوكرانيا الليلة الماضية. وقالت إن الصواريخ المطلقة من الجو دمرت ستة عشرة منشأة عسكرية في مناطق خاركيف وزابوريجيا ودونيتسك ودنيبروبتروفسك وفي ميناء ميكولايف، وهي مناطق واقعة في جنوب أوكرانيا وشرقها.

يأتي ذلك في وقت اعلن مسؤول كبير في البنتاغون إنّ الشحنات الأولى من الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا وصلت إلى حدود البلاد لتسليمها للجيش الأوكراني.

اعلان بنتاغون تزامن مع تطور جديد في الحرب الروسية الاوكرانية، حيث تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مركز لوجيستي وشحنات لاسلحة غربية في مدينة لفيف غربي اوكرانيا.

بيد أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي قال إنه ليست هناك أي مؤشرات على استهداف الروس للمساعدات الغربية لأوكرانيا أو تدميرها.

واعلن البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيجري مكالمة مع الحلفاء اليوم الثلاثاء لمناقشة الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك كيفية التنسيق بشأن محاسبة روسيا وزيادة الضغط عليها.