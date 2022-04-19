ايران وسوريا تبحثان زيادة فرص التعاون في المجال الصحي

العالم - سوريا

وخلال لقاء في وزارة الصحة الإيرانية اليوم أشار السفير ديوب إلى وجود فرص للتعاون في مجال توطين صناعة بعض الأدوية النادرة والنوعية والمعدات الطبية بالاستفادة من التقنيات وحدائق العلوم والتكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات البحثية والمخبرية والانتاجية.

وأكد ديوب أهمية معالجة الصعوبات التي تعرقل تكثيف وتعزيز التعاون بين شركات الأدوية والأجهزة الطبية في سوريا وإيران مشيراً إلى أن عقد اجتماع افتراضي بين الجهات المعنية في وزارتي الصحة للبلدين من شانه أن يسهم في تعزيز التعاون المشترك.

من جانبه أكد نيكنام استعداد وزارة الصحة الإيرانية للتعاون مع وزارة الصحة السورية في كل المجالات الممكنة مشدداً على أهمية تعزيز هذا التعاون ونقل الخبرات بين البلدين ولا سيما في مجال الشركات المعرفية والحدائق التكنولوجية.