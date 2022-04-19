الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢
٠٢:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران وسوريا تبحثان زيادة فرص التعاون في المجال الصحي

ايران وسوريا تبحثان زيادة فرص التعاون في المجال الصحي
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

بحث سفير سوريا في طهران شفيق ديوب مع مستشار وزير الصحة والعلاج الطبي الإيراني محمد حسين نيكنام سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصحة والأدوية والتجهيزات الطبية.

العالم - سوريا

وخلال لقاء في وزارة الصحة الإيرانية اليوم أشار السفير ديوب إلى وجود فرص للتعاون في مجال توطين صناعة بعض الأدوية النادرة والنوعية والمعدات الطبية بالاستفادة من التقنيات وحدائق العلوم والتكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات البحثية والمخبرية والانتاجية.

وأكد ديوب أهمية معالجة الصعوبات التي تعرقل تكثيف وتعزيز التعاون بين شركات الأدوية والأجهزة الطبية في سوريا وإيران مشيراً إلى أن عقد اجتماع افتراضي بين الجهات المعنية في وزارتي الصحة للبلدين من شانه أن يسهم في تعزيز التعاون المشترك.

من جانبه أكد نيكنام استعداد وزارة الصحة الإيرانية للتعاون مع وزارة الصحة السورية في كل المجالات الممكنة مشدداً على أهمية تعزيز هذا التعاون ونقل الخبرات بين البلدين ولا سيما في مجال الشركات المعرفية والحدائق التكنولوجية.

روابط ذات صلة

تركيا ترفع اعتراضها أمام الأميركيين: استثناء "قسد" من "قيصر".. ممنوع

دمشق: التحالف الامريكي ارتكب "أفظع الجرائم" في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 19-04-2022

طه: اتهام بينت لحماس بالتحريض يعبر عن الفشل وخسارة معركة الرواية

رئيس البرلمان الليبي يدعو المؤسسات السيادية لعدم التعامل مع حكومة الوحدة

سيارة وزير الدفاع التونسي تتعرض للسرقة!

3 جرحى عسكريين في تفجير سيارة مفخخة جنوبي ليبيا

التطبيع الاعلامي الاخرس على طريقة ابن سلمان..