الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-04-2022

الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 19-04-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 19-04-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مظاهرة في شيكاغو رفضا لانتهاكات الاحتلال ضد المقدسات والفلسطينيين

امير عبداللهيان وغريب آبادي يؤكدان ضرورة استيفاء حقوق الايرانيين المقيمين في الخارج

تحذير عاجل.. مرور "أخدود ناري" نحو المجال المغناطيسي للأرض يعطل جميع الأجهزة!

البرهان يرحب بمبادرة الحكماء لتوحيد وتنسيق المبادرات الوطنية

روسيا: الغرب يتهرب من تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بذريعة الأزمة في أوكرانيا

الصومال والهند يبحثان العلاقات الثنائية