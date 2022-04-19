اللواء سلامي: منجزات الجيش والحرس الثوري في مجال الطائرات المسيرة قيمة جدا

العالم- ايران

وخلال لقائه اليوم الثلاثاء القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبدالرحيم موسوي لمناسبة يوم الجيش الذي صادق يوم امس والملاحم البطولية التي سطرتها القوة البرية الباسلة، اشار اللواء سلامي الى المنجزات الباهرة المتحققة في مختلف المجالات المعداتية والتخصصية والبحثية والدفاعية وقال: ان جهاد الاكتفاء الذاتي في الجيش له ماض ناجح وجيد جدا وجذور قوية وقديمة في المجالات الجوية والبحرية والمروحيات حيث بذل الكوادر المتخصصة والملتزمة في مرحلة الثورة المجيدة جهودا مخلصة وجهادية من اجل الحفاظ على المعدات والقوات ذات الصلة.

ووصف القائد العام للحرس الثوري منجزات الجيش والحرس الثوري في مجال الطائرات المسيرة بانها قيمة جدا واضاف: ان تصنيع الطائرات المسيرة بتكنولوجياتها المتعددة في الجيش والحرس الثوري باهر جدا.

واشار الى اهمية التركيز على بعض التخصصات ومنها الحرب الالكترونية، مؤكدا على الاهتمام الجاد بمشاريع المؤسستين.

وحول العلاقات العميقة والودية بين الجيش والحرس الثوري قال: ان العدو قلق وغاضب من الاخوة والوحدة بين الجيش والحرس الثوري لذا يركز دوما على قضايا اثارة التفرقة بينهما ويسعى على الدوام للايحاء بوجود شرخ وخلاف في علاقاتنا، وهو غافل عن اننا في القوات المسلحة وفي ظل الاخوة والثقافة والرؤية والمعتقدات نعد اسرة كبيرة وان وحدة القوات المسلحة اليوم خاصة بين الجيش والحرس الثوري في ظل قيادة سماحة قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي) ووجود القادة المؤمنين والملتزمين في المؤسستين تحظى بمكانة عالية ونحن نشكر الباري تعالى لهذه الوحدة والتلاحم.

وقال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: ان الجيش اليوم يحظى بهيكلية دفاعية قوية جدا للبلاد.