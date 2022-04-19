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وصفة سهلة جدا لإعدام الفلسطينيين بدم بارد

الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

وصفة سهلة جدا لاعدام الفلسطينيين بدم بارد، قرار حكومي اسرائيلي بزيادة اعداد الاسرائيليين في المناطق المحتلة في العام 1948، والمستوطنين بالضفة الذين يسمح لهم بحمل السلاح.

العالم - مراسلون

القرار الاسرائيلي الصادر عن وزارة الامن الداخلي الاسرائيلية يعطي الحق لمن يتقنون استخدام الاسلحة النارية وتحديدا الذين خدموا في المؤسسة العسكرية الى حمل السلاح بشكل اوسع،.

والجنود المسرحين من الخدمة الى الابقاء على اسلحتهم التي يستخدمونها في الخدمة اضف الى المستوطنين في الضفة الغربية الذين سيزيد عدد حاملي السلاح منهم.

كل ذلك ياتي بعد عمليات المقاومة الفلسطينية في المناطق المحتلة عام 1948 .

وبالعودة الى القرار الذي سيجعل الفلسطينيين يقفون دون درع او سيف امام المستوطنين والاسرائيليين فان القرار يعتبر قمة في العنصرية.

اذا سيمنح اليهود حقا في اطلاق النار اتجاه الفلسطينيين دون رقيب او حسيب وبدعوى الاعتداء يحق للمستوطن الاسرائيلي او حتى الاسرائيلي في الداخل الفلسطيني ان يطلق النار اتجاه الفلسطيني دون محاسبة .

حكومة بينت تخلت عن قناع الديمقراطية والمساواة التي كان تلبسه الحكومات الاسرائيلية السابقة .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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