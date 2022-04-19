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لبنان: القضاء يصدر بلاغ بحث وتحرٍّ بحق حاكم المصرف المركزي

لبنان: القضاء يصدر بلاغ بحث وتحرٍّ بحق حاكم المصرف المركزي
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

أصدرت المدعيّة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

العالم- لبنان

وقد تمّ تعميم البلاغ، اليوم الثلاثاء، على المنافذ البحريّة والجويّة والبريّة، وذلك بواسطة مكتب التحريّات في قوى الأمن الداخلي.

يأتي ذلك بعد توجيه عون تهمة "الإثراء غير المشروع" إلى حاكم مصرف لبنان في الـ 21 من شهر آذار/مارس الماضي، موضحةً أنّ الاتهام يتعلّق بشراء وتأجير شقق في باريس بعضها تابع للبنك المركزي.

كما أصدرت عون في 11 كانون الثاني/يناير الماضي مذكِّرة منع سفر بحق سلامة، بناءً على الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".

ويواجه حاكم المصرف المركزي اللبناني تحقيقات أخرى في لبنان والعديد من الدول الأوروبية، منها سويسرا، بسبب مزاعم غسل أموال واختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك، وهي تحقيقات يخضع لها أيضاً شقيقه الأصغر رجا.

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لبنان: القضاء يصدر بلاغ بحث وتحرٍّ بحق حاكم المصرف المركزي

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