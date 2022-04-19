أمريكا تسلم مساعدات عسكرية لأوكرانيا على متن 7 رحلات جوية خلال 24 ساعة

العالم ـ الأميركيتان

وقال المسؤول، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة سترسل رحلات جوية بها مساعدات أمنية إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار من حزمة المساعدات الأخيرة التي وقعها بايدن الأسبوع الماضي".

وأوضح المسؤول في وزارة الدفاع أن "الرحلات الجوية تستمر في الوصول إلى المنطقة في كييف".

وتابع أنه "وصلت طائرة أخرى أمس، وفي الـ 24 ساعة القادمة، من المتوقع وصول سبع رحلات قادمة من الولايات المتحدة إلى مسرح الأحداث في أوكرانيا، على حد قوله.

وكان مسؤول كبير في "البنتاغون" قال، إن الولايات المتحدة ستدرب الجيش الأوكراني على التعامل مع مدافع الهاوتزر الأمريكية المنقولة إليهم، وتخطط لتدريبه على أنواع أخرى من الأسلحة.

إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.