الرئيس اليمني الشهيد صالح الصماد.. رجل المسؤولية

العالم - نبض السوشيال

بهذه المناسبة، نظمت في عموم اليمن فعاليات جماهيرية حاشدة احياء للذكرى السنوية لاغتيال الشهيد الرئيس صالح الصماد، حيث احيت مديريتا صنعاء الجديدة وسنحان ومكتب الأشغال العامة والطرق في محافظة صنعاء باليمن، فعالية جماهيرية بهذه المناسبة.

وركّزت الفعالية، بحضور أعضاء مجلس الشورى عبدالقادر الشاوش ومحمد سلمان ومحمد الكبسي ووكلاء المحافظة عبدالملك الغربي وصالح المنتصر وأبو نجوم المحاقري ويحيى الكول، على دلالات إحياء هذه المناسبات كمحطة تعبوية جهادية لدعم خيارات الصمود في مواجهة أعداء اليمن.

وبهذه المناسبة ايضا، تطرق نائب وزير الإرشاد، العلامة فؤاد ناجي، إلى مشروع الشهيد الرئيس صالح الصماد في بناء الوطن، وإدارته للبلاد في ظل العدوان والحصار، وإنجازاته ونزاهته وتواضعه، ونجاحه في توحيد الجبهة الداخلية، مؤكدا على أهمية تعزيز الصمود والثبات، والمضي على درب الشهيد الصماد، وتجسيد أخلاقه ومشروعه في مواجهة المؤامرات التآمرية ضد اليمن، مشيرا إلى أبعاد الحرب الناعمة لاستهداف هوية الشعب اليمني.. لافتا إلى مسؤولية الجميع في مواجهتها، وتحصين المجتمع من مخاطرها وأضرارها.

وأشاد بمواقف أبناء محافظة صنعاء في التلاحم والتماسك، وتفويت الفرصة على المتربصين بالنسيج الاجتماعي، والنيل من الأمن والاستقرار.. مؤكدا أن صمودهم وثباتهم ساهم في صنع الانتصارات وإحباط مؤامرات العدوان.

بدوره، أشار مدير مكتب الأشغال العامة والطرق، المهندس محيي الدين شمسان، إلى ما تميز به الشهيد الصماد من صفات قيادية، وما اتسم به من تسامح وصبر وحرص على لم شمل اليمنيين، وتعزيز صمودهم وتلاحمهم.

واستعرض ما تحقق للوطن من مكاسب وانتصارات سياسية وميدانية، جراء الالتفاف الشعبي حول قيادته والجيش واللجان الشعبية.

تخلل الفعالية، بحضور مديري مديرتي سنحان مجاهد عايض وصنعاء الجديدة أحمد عثمان وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية في المحافظة ومشايخ وشخصيات اجتماعية، قصيدة وموشحات دينية معبّرة.

كما ونظمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب اليمنية أمسية خطابية وثقافية بالذكرى السنوية للرئيس الشهيد صالح الصماد.

وفي الأمسية التي حضرها محافظ شبوة عوض العولقي وعضو لجنة المصالحة الوطنية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الأمير وعدد من أعضاء مجلس الشورى، أكد محافظ مأرب علي محمد طعيمان أهمية استذكار معاني التضحية والفداء من الرئيس الشهيد الصماد الذي عاش حياته نزيهاً متواضعاً رافعا شعار “يد تبني ويد تحمي ” ووهب نفسه للدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.

ونوه طعيمان بمناقب الشهيد الرئيس الصماد الذي تحلى بالثقافة القرآنية ..لافتا إلى أن مشروعه الوطني تركز على مقومات بناء الدولة والاستقلال والمصالحة والاستقرار السياسي والاعتماد على الذات في إدارة مؤسسات الدولة.

كما ألقيت كلمات من قبل مدير مكتب الشؤون الإجتماعية حسين أبوناب ورئيس مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة قايد نمران أشارت الى ان الشهيد الصماد سيبقى حيا في قلوب اليمنيين ورمزا للصمود والحكمة والنزاهة والشجاعة والإقدام والمشروع الوطني النهضوي.

وأكدت الكلمات أن العدوان تعمد اغتيال الرئيس الشهيد الصماد بهدف إجهاض مشروعه الوطني.. لافتة إلى أن الرئيس الشهيد كان زاهدا في السلطة واختار طريق الشهادة التي هي طريق العظماء.

تخلل الأمسية قصيدتين للشاعرين عزيز الردماني وعابد المدم وعرض فيلم بعنوان “وثائقي الصماد”.

هذا ونظمت السلطة المحلية بمحافظة حجة أمس الاثنين ، فعالية خطابية بالذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح الصماد، حيث اكد محافظ حجة هلال الصوفي أهمية استحضار مواقف الرئيس الشهيد صالح الصماد، واستشعار المسؤولية تجاه المجتمع، و تعزيز عوامل الصمود وإنصاف المظلومين.

وأشار إلى ضرورة التمسك بالشعار الذي أطلقه الشهيد الصماد ، لبناء الدولة ” يد تحمي – يد تبني” والاهتمام بالبرنامج الرمضاني الإرشادي لترسيخ الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية.

كما أكد على ضرورة تفاعل الجميع مع المراكز الصيفية والدفع بالأبناء للالتحاق بها عقب شهر رمضان المبارك لتحصين النشء والشباب من الثقافات المغلوطة.

وفي الفعالية بحضور وكيلي المحافظة محمد القاضي وعادل شلي وعدد من مديري المكاتب التنفيذية ، أشار الناشط الثقافي حمزة الأخفش إلى أن دماء الرئيس الشهيد الصماد رسخت أقدس علاقة بين الحاكم والمحكوم، مشيرا إلى أن استهداف العدوان له زاد من عزيمة اليمنيين بالسير على نهجه والتمسك بالشعار الذي أطلقه.

نتابع الان اهم التغريدات التي وسلطت سطح موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث اكد حساب الناشط اليمني (حسام) قائلا:

#الشهيد_الرئيس_صالح_الصماد بتضحيته في سبيل الله تعالى، وفي الدفاع عن شعبه وعن بلده ترك أثرًا وجدانيًا عظيمًا كله إرادة، كله استعداد للتضحية، كله صمود، كله إباء، أحيا ورفع من منسوب مشاعر العزة، ومشاعر الإباء، ومشاعر الغضب على المعتدين وقوى العدوان والغزو، #رجل_المسؤولية

غرد حساب الناشطة اليمنية (ام الحسنين) قائلة:

٤/١٩ .... فارق الصف أزكى رجالها وشهد الشعب حزن فراق أعظم رئيس عرفه التاريخ إنه من جسد المشروع القرآني وجسد أخلاق المسيرة القرآنية كان رئيس بحجم أمة فقد تجسدت في صفاته النبل والكرم والأخلاق وطيب الكلام والتواضع وكل صفات حميد قد حواها #رجل_المسؤولية #يد_تحمي_ويد_تبني

غرد حساب الشاعر والصحفي والمحلل السياسي (علي جاحز) قائلا:

من اهم واقدس المواقف التي وقفتها، الحوارات الصحفية التي اجريتها مع اهم واعظم رئيس واهمها هذا الحوار.. هذه الصورة اعتبرها من اثمن الاشياء التي كسبتها في حياتي واتمنى ان يحتفظ بها اولادي كقيمة خالدة بخلود #الرئيس_الشهيد #الذكرى_4_لاستشهاد_الرئيس_الصماد #رجل_المسؤولية #جبهة_الوعي

قال حساب الناشطة اليمنية الشاعرة (الانصارية نادية السقطي):

في يوم ذكرى مانستها الذاكره

ولانساها شعبنا والعالمين

ذكرى الشهيد الريس ومن جاوره

سلام من ربي عليهم كل حين

ياهاجسي أنثر تعازي الشاعره

من حرفي الصمادي الباكي الحزين

لشعبنا وكل شعب يشاطره

الحزن ذي ماينتسي اويستكين

وبلغ العدوان بلهجه ثائره

الثأر صمادي على مر السنين

#رجل_المسؤولية

قال حساب الناشط اليمني (اسماعيل الكبسي) في تغريدته:

الرئيس الشهيد صالح الصماد حمل مهمة البناء، وحمل السلاح مجاهداً في سبيل الله وخاض الغمار وقاد الجبهات، لم يستطع ترك عشقه للبندقية فحملها بيد وبيدٍ أخرى حمل مسؤولية بناء الدولة #الرئيس_الشهيد_صالح_الصماد #رجل_المسؤولية

غرد حساب الناشط اليمني في محور المقاومة (النصر للاسلام) قائلا:

لن يفلح المجرمون من اغتيالك وسف ينالهم العقاب باذن الله يطول الزمن اويقصر (إِنَّا مِنَ الْـمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ) من سورة السجدة- آية (22) #رجل_المسؤوليه

نختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة لحساب الناشط والمفكر والكاتب والباحث في الشؤون الجيوسياسية اليمني (عبد الله) الذي قال في تغريدته:

سيدي #الشهيد_الرئيس_الصماد

لم تكن مجاهدا فحسب

او قائدا فحسب،

أو رئيسا فحسب،

بل كنت كل ذلك.

كنت ملجأ.. بل كنت أمة.

#ذكرى_استشهاد_الرئيس_الصماد

#رجل_المسؤولية