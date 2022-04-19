حرف صديقة للبيئة في تونس: تحويل قصاصات الملابس الى سجاد

العالم - خاص بالعالم

اكثر من اثنتي عشرة حرفية في مدينة نفطة بالجنوب التونسي باتت منضوية تحت الجمعية التي توفر لهن عائدات مالية شهرية ويصل انتاج كل سيدة لحدود صناعة وحياكة أربع سجادات شهريا.



من أسواق الملابس المستعملة القريبة يتم جمع الطرابيش القديمة والقمصان والجوارب الصوفية التي تستعمل كمواد أولوية لتصميم زرابي وسجاد على الطراز العصري.

وبفضل جمعية 'الشانطي' التي تشتري المواد الأولية ثم تتكفل بعملية بيع المنسوج أصبحت السجادة بالمقاسات المعيارية تؤمّن مدخولا يقدر بنحو مئة وعشرين دينارا.

مهدي البكوش:"'نحاول أن نقدّم إنتاجاً تونسيا مئة في المئة، بمواد أولية وخبرات تونسية وبتصاميم تواكب العصر"'.



وفضلا عن زيادة التأمينات وتحسين أوضاع العاملات تخضع بعض النسوة لتدريبات مع مصممين من الداخل والخارج، وشاركت مؤخرا نحو عشرة منهن في ورشة لمزاوجة الألوان مع طلبة يدرسون الموضة ومصمّمين من الدنمارك في خطوة لتحصيل خبرات وتحسين المهارات في التصميم.

يذكر أن قطاع النسيج يُعتبر مهماً في اقتصاد تونس إذ تنشط فيه نحو الف وستمئة شركة لصالح علامات تجارية عالمية موظفة نحو مئة وستين ألفاً من التونسيين.

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