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بايدن يبلغ أوباما نيته الترشح لولاية رئاسية جديدة

بايدن يبلغ أوباما نيته الترشح لولاية رئاسية جديدة
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر لصحيفة The Hill إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغ الرئيس الأسبق باراك أوباما أنه سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات 2024.

العالم-الامريكيتان

وقال أحد المصادر المطلعة على المحادثات بين أوباما وبايدن إن "الرئيس يريد الترشح ومن الواضح أنه يُعلم الجميع"، مشيرا إلى أنه على الرغم من معدلات التأييد المتعثرة له، لا يزال بايدن هو المرشح الديمقراطي الأكثر احتمالا لهزيمة الرئيس السابق والمرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب.

وأفاد مصدر آخر بأن بايدن يعتقد أنه الوحيد القادر على هزيمة ترامب، و"لا أظن أنه يعتقد أن هناك أي شخص في الحزب الديمقراطي يمكنه هزيمة ترامب وهذا هو العامل الأكبر".

يذكر أن بايدن وأوباما تناولا الغداء معا في وقت سابق من هذا الشهر، لكن من غير الواضح متى ناقش الجانبان انتخابات 2024.

وقد وجد استطلاع لـ CNBC الأسبوع الماضي أن 38 بالمائة فقط من الأمريكيين يوافقون على أداء بايدن كرئيس، بينما يعارضه 53 بالمائة.

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بايدن يبلغ أوباما نيته الترشح لولاية رئاسية جديدة

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