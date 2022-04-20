افتتاح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين في مدينة درعا (صور)

العالم-سوريا

وجاء افتتاح مركز قصر الحوريات للتسوية وفق الاتفاق الذي طرحته الحكومة السورية في مبادرة لإتاحة الفرصة أمام الراغبين بالانضمام إلى عملية التسوية، وفق ما أفادت وكالة "سانا" السورية.

وكان محافظ درعا لؤي خريطة قد أعلن الاثنين الماضي عن إعادة فتح مركز التسويات المؤقت في قصر الحوريات في العشرين والحادي والعشرين من شهر نيسان الحالي. وقال في تصريح للصحفيين إنه استمراراً لتنفيذ مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد “عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي قبل تاريخ 25/ 1/ 2022 والصادر بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2022 ميلادي ونظراً لقرب انتهاء المدة الممنوحة وتسهيلاً للإجراءات اللازمة والضرورية بحق العسكريين الفارين من وحداتهم سيتم افتتاح مركز لاستقبال العسكريين الفارين والراغبين بتسوية أوضاعهم على أن يتم تزويدهم بقرارات ترك قضائية تصدر عن قاضي الفرد العسكري بدرعا ومنحهم المهمات اللازمة من أجل الالتحاق بوحداتهم خلال مهلة قانونية مدتها 15 يوماً”.