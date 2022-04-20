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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
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استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
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مراسل العالم: قوات الاحتلال تحاصر عددا من المصلين وتمنع الشباب والنساء من الدخول
محاصرة عدد من المصلين داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والسماح للمستوطنين بالاقتحام
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على عدد من المرابطات في الأقصى المبارك
قوات الاحتلال الإسرائيلي تمهد الطريق للمستوطنين عند اقتحامهم باحات المسجد الأقصى
اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي وتكبيرات يطلقها الشبان المعتكفون
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شاهد: مراسم إفطار 'الوحدة والمقاومة' بين ايران وأفغانستان شمال ايران
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش
أقيمت مراسم إفطار "الوحدة والمقاومة" الخامسة في مدينة كنبدكاووس شمال ايران اعتزازا بالصداقة بين البلدين، إيران وأفغانستان.
العالم -
منوعات
تصنيف :
منوعات
كلمات دليلية :
ايران
أفغانستان
الوحدة والمقاومة
مراسم إفطار
مدينة كنبدكاووس
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