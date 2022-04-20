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شاهد: مراسم إفطار 'الوحدة والمقاومة' بين ايران وأفغانستان شمال ايران

شاهد: مراسم إفطار 'الوحدة والمقاومة' بين ايران وأفغانستان شمال ايران
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أقيمت مراسم إفطار "الوحدة والمقاومة" الخامسة في مدينة كنبدكاووس شمال ايران اعتزازا بالصداقة بين البلدين، إيران وأفغانستان.

العالم - منوعات

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