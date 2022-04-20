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العراق.. أول اجراء أمني بعد مقتل مدير استخبارات عمليات سومر

العراق.. أول اجراء أمني بعد مقتل مدير استخبارات عمليات سومر
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، فرض طوق أمني في قرية "آل سعدون" ضمن قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار جنوب العراق، على خلفية نزاع عشائري تسبب بمقتل مدير استخبارات عمليات سومر.

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان، أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات سومر فرضت طوقاً أمنياً في قرية "ال سعدون" ضمن قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، على خلفية نزاع عشائري أسفر عن استشهاد العميد علي جميل عبد خلف، مدير قسم استخبارات قيادة عمليات سومر، أثناء فض هذا النزاع".

وتابعت الخلية، "تتقدم قيادة العمليات المشتركة بأحر التعازي وبالغ المواساة الى ذوي هذا العميد البطل الذي استشهد أثناء تأديته الواجب".

من جهته، أفاد مصدر أمني من ذي قار، بأن "النزاع العشائري في الشطرة تسبب بمقتل العميد علي جميل مدير استخبارات قيادة عمليات سومر، وإصابة آخرين أثناء فض النزاع".

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