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محكمة بريطانية تقضي بترحيل مؤسس موقع "ويكيليكس" إلى أمريكا

محكمة بريطانية تقضي بترحيل مؤسس موقع
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة ويستمنستر الابتدائية في لندن، اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بترحيل مؤسس شركة "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة.

العالم - أوروبا

وفي 28 تشرين الأول، من العام 2021، أكد محامو الدفاع، عن مؤسس موقع "​ويكيليكس​"، أنه قد "ينهي حياته في حال سُلم للولايات المتحدة الأميركية، رغم طمأنة واشنطن بشأن المصير المتوقع له".

وفي 24 كانون الأول الماضي، بدأ محامو مؤسس موقع ويكيليكس، إجراءات إجراءات استئناف قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة، أمام المحكمة العليا في بريطانيا، بعد أن ألغت محكمة استئناف لندن في 10 من كانون الأول، قرارًا ابتدائيًا بمنع ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بنشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتباراً من عام 2010 تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية لا سيما في العراق وأفغانستان.

ويلاحق أسانج خصوصاً بتهمة التجسس، وهو مهدد في حال حوكم داخل الولايات المتحدة بعقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاماً. وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداء خطراً للغاية على حرية الصحافة.

وجوليان أسانج معتقل في سجن شديد الحراسة قرب لندن، إثر توقيفه في نيسان 2019، بعد أن أمضى 7 سنوات في سفارة الإكوادور بلندن حيث لجأ إثر الافراج عنه بكفالة.

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محكمة بريطانية تقضي بترحيل مؤسس موقع "ويكيليكس" إلى أمريكا