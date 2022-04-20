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شاهد.. مسلمو البوسنة يحيون شهر رمضان بعاداتهم الخاصة

الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

شهر رمضان شهر الخير والبركة والتواصل والرحمة، مسلمو البوسنة الواقعة جنوب أوروبا يحيون هذا الشهر الكريم بمختلف الطرق والعادات.

العالم- أوروبا

ففي كل يوم أحد يصعد مسلمون من بلدة زينيتشا صغارا وكبارا رجالا ونساء لأعلى تل في منطقتهم لتناول الإفطار معا في وقت الغروب شاقين طريقهم على جوانب التلال وسط الأشجار ومستمتعين بالنزهة ورفقة بعضهم البعض.

وبعد الوصول إلى قمة التل، يستريح المتنزهون ويمضون أوقاتهم بالدعاء والإبتهال لله تعالى حتى غروب الشمس. وينطلق صوت مدفع الإفطار معلنا أن النهار انتهى وأنه آن الأوان لتناول الإفطار لكن الصائمين يفضلون اقامة وأداء الصلاة أولا .

ومن بين الأطعمة التي يتناولونها في وجبة الإفطار بعد صيام نهار كامل ما يسمونه «ليبينا»، وهي عبارة عن رغيف خبز مسطح ومستدير يصنع ويؤكل خلال الشهر الفضيل.

وفي البوسنة أيضا تقيم المدرسة الإسلامية هناك موائد افطار جماعية في أماكن خلابة في الطبيعة ومطلة على القرى المحيطة ليحظى الصائمون بفرحتين واحدة بتناول الإفطار بعد الصوم ليوم طويل وأخرى بالاستمتاع بجمعتهم وبالطبيعة وجوها اللطيف ومناظرها المريحة للنظر والروح.

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بالفيديو.. شاهد.. مسلمو البوسنة يحيون شهر رمضان بعاداتهم الخاصة

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