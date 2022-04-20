أمير عبد اللهيان يبعث رسائل إلى غوتيريش و الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الإسلامية

العالم - ايران

وعقب الإجراءات الأخيرة للجهاز الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعقاب الهجوم الصهيوني الأخير على المسجد الأقصى وأعمال الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ، أرسل حسين أمير عبد اللهيان رسالة منفصلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الاسلامية.

واقتحم الجيش الصهيوني باحات المسجد الأقصى ، فجر الجمعة ، 17 نيسان ، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من المصلين الفلسطينيين واعتقالهم. وفي اليوم نفسه ، ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، سعيد خطيب زاده ، الهجوم الصهيوني المخزي على المقدسات الفلسطينية خلال شهر رمضان المبارك والاعتداء على الصائمين والمصلين في الأقصى. كما حذر من استمرار الأعمال الوحشية والإرهابية للمحتلين في القدس وفلسطين المحتلة.

واعتبر وزير الخارجية الايراني في رسائله المنفصلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه ، ووزراء خارجية الدول الإسلامية ، النهج المزدوج وصمت بعض الحكومات والمنظمات الدولية تجاه فلسطين بانه شجع نظام الكيان الصهيوني العنصري على تصعيد انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني.

وأعرب رئيس السلك الدبلوماسي عن قلقه البالغ إزاء الأحداث الأخيرة في فلسطين ، بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الكيان الغاصب للقدس في إهانة القبلة الأولى للمسلمين ، والاعتداء الغاشم على المصلين الفلسطينيين الصائمين ، مما أدى إلى جرح واعتقال المئات منهم.

واعتبر أمير عبد اللهيان في هذه الرسائل أي اعتداء أو تدنيس للأماكن المقدسة التي يحترمها المسلمون والإضرار بمشاعر الأمة الإسلامية والدول الإسلامية بأنه أمر لا يطاق.