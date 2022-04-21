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بغداد: أنقرة لم تنسق معنا عملياتها في شمال العراق

بغداد: أنقرة لم تنسق معنا عملياتها في شمال العراق
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

نفت وزارة خارجية العراق أمس الاربعاء في بيان، أن تكون أنقرة قد نسقت مع بغداد عمليات الجيش التركي في شمال العراق.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف إن "الخارجية العراقية اعتبرت العمليات العسكرية في الأراضي العراقية انتهاكا سافرا لسيادة العراق وتهديدا لوحدة أراضيه لما تخلفه العمليات من رعب وأذى للآمنين من المواطنين العراقيين".

واضاف الصحاف ان "الخارجية استدعت سفير تركيا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ووصفت في المذكرة العمليات العسكرية بأنها أحادية عدائية استفزازية".

ونوه إلى أن "الجانب التركي يحمل ذرائع بأن ما يقوم من أعمال وانتهاك لسيادة العراق يأتي في سياق الدفاع عن أمنه القومي وبهذا الصدد نؤكد أن ما يعلن عنه الجانب التركي مرارا بأن هنالك تنسيقا واتفاقا مع الحكومة العراقية بهذا الشأن لا صحة له، وهو محض ادعاءات".

وتابع: "الجانب التركي يتذرع بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على الدفاع عن النفس، وهذه المادة بذاتها لا يمكن الاستناد إليها لأنها لا تجيز انتهاك سيادة الدول المستقلة".

وأشار إلى أن "الوزارة لم تتلق ردا على مذكرة الاحتجاج بنصها ومضمونها ولا زلنا ننتظر ذلك عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية"، موضحا أن" العراق له الحق في أن يستعين بكافة مصادر القوة على المستوي الثنائي والمتعدد والمنظمات الدولية بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القوانين الدولية".

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