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الصين تهدد حاملات الطائرات الأمريكية بصاروخ أسرع من الصوت

الصين تهدد حاملات الطائرات الأمريكية بصاروخ أسرع من الصوت
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة The South China Morning Post، إن بكين قامت للمرة الأولى بعرض صاروخ YJ-21 الأسرع من الصوت الجديد والمضاد للسفن، وذلك قبيل الذكرى الـ73 لتأسيس الجيش الصيني.

العالم-اسيا والباسفيك

ووفقا للخبراء، يتراوح مدى الصاروخ الصيني الجديد، من 1000 إلى 1500 كيلومتر، وهو قادر على ضرب مجموعة كاملة من حاملات الطائرات.

وأشارت الصحيفة إلى ظهور فيديو على المقطع الصيني من الإنترنت مع لقطات لإطلاق هذا النوع من الصواريخ من أكبر وأحدث مدمرة صاروخية صينية. واعتبر الخبراء العسكريون هذا، بمثابة إشارة على جاهزية الردع الاستراتيجي الصيني للسفن الأمريكية في منطقة مضيق تايوان.

وبحسب تقديرات بعض الخبراء، تستطيع القاذفات الاستراتيجية الصينية H-6N (أحدث تعديل على أساس القاذفة السوفيتية من طراز Tu-16) حمل الصاروخ YJ-21.

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