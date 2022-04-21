الكيلاني: لقاء مسؤولين أمريكيين بمحافظ المركزي إهانة للدولة والشعب الليبي

العالم - ليبيا

وحدد الكيلاني عبر تدوينة على حسابه بموقع فيس بوك النقاط التي يراها تدعو للتوقف قائلا:

اللقاء كان مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، وهو منصب سيادي ليبي، يعتبر من أهم المناصب السيادية التي تخضع لأعلى سلطة تشريعية وهو البرلمان الليبي، اللقاء من الجانب الأمريكي كان على مستوى سفير دولة ومساعد وزير الخزانة، يعني لم يشارك محافظ البنك الاحتياطي الأمريكي او نائب المحافظ، ولم يشارك وزير الخزانة الأمريكي بل مساعد وزير الخزانة .

هذا اللقاء في الاعراف الدولية يعتبر قمة الإهانة للدولة والشعب الليبي.

كل ما ذكر في اللقاء هو اعتراف من الحكومة الأمريكية أن هناك فساداً كبيراً يطال مصرف ليبيا المركزي، هذا الفساد لم يحدد بشكل مفصل ولكن يبدو أنه فساد كبير جدا، وأن أموال الشعب الليبي، قد استخدمت لتمويل شخصيات حزبية وتحقيق مكاسب حزبية وجهوية بشكل كبير، والذي يعتبر تجاوزاً خطيراً لمهام المصرف المركزي، نتمنى اطلاع الشعب الليبي على مكونات هذا الفساد .

ينتابك شعور عند قراءة ما صدر في البيان أن الأمريكان أكثر حرصاً على ليبيا من المسؤولين الليبيين، وأن إدارة المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط سبب فيما يعانيه الشعب الليبي من حياة بائسة وإذلال في حصوله على مرتباتهم وتحسين مستواها، وأن ثروات الشعب الليبي كفيلة بتوفير حياة كريمة لهذا الشعب .

رغم تكرار مثل هذه الاجتماعات وخروج مثل هذه النتائج الا ان الطرفين وخاصة الطرف الأمريكي لم يعط تصوراً عملياً لعلاج هذه المشاكل ولم يشر إلى إمكانية تغيير وتطوير إدارة المصرف المركزي سواء مستوى المحافظ ونائبه أو مجلس إدارة البنك المركزي ".

وختم الكيلاني تدوينته كاتبا "الامور في مجملها لا تخرج عن كونها تعليمات من دولة الوصاية لا غير" .

وكانت السفارة الامريكية قد نشرت على صفحتها بالفيس بوك أمس الأربعاء منشورا عن لقاء للسفير نورلاند ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير في 19 أبريل الجاري مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وان اللقاء تناول الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية في مصرف ليبيا المركزي، وفق نص البيان.