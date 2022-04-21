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مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال بساحات الأقصى

مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال بساحات الأقصى
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في ساحات حرم المسجد الاقصى إثر اقتحامات المستوطنين المتواصلة للأقصى منذ ساعات الصباح، فيما اعتلت قوات الاحتلال أسطح المصلى القبلي وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق و10 إصابات بالمطاط وصفت إصابة بالخطيرة جدا.

العالم-فلسطين

وحاصرت قوات الاحتلال الشبان داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز صوبهم.

وأصيب عدد كبير في حالات الاختناق داخل المصلى القبلي الذي يحاصر فيه الاحتلال الشبان. كما أصيب مسن برصاصة مطاطية جراء قمع قوات الاحتلال للمصلين داخل المسجد الأقصى.

وعمدت قوات الاحتلال على قمع والاعتداء على المصلين وتفريغ المسجد الأقصى من الطواقم الصحافية.

وحاولت قوات الاحتلال إبعاد الفلسطينيين عن بوابات المسجد الأقصى ومنعت دخولهم إلى ساحات الحرم، حيث حاصرت المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي وقبة الصخرة.

وهذه المرة السادسة التي يقتحم الاحتلال ومستوطنيه ساحات المسجد الأقصى منذ يوم الخميس الماضي لما يسمى عيد "الفصح العبري"، حيث سيكون اليوم آخر الاقتحامات بعد قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، حظر اقتحام المستوطنين للأقصى حتى نهاية شهر رمضان.

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