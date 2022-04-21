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شاهد.. مراسل العالم: وقوع انفجار ضخم في كابول

الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في كابول انه كان هناك عدة انفجارات وقعت بمناطق مختلفة من افغانستان.

العالم – خاص بالعالم

واضاف انه بداية من صباح اليوم وقع انفجاران في غرب العاصمة الافغانية كابول على بوابة احدى المدارس وقيل فيما بعد ان هذا الانفجار استهدف سيارة تابعة لقوات الامن التابعة لحركة طالبان واسفر الانفجار عن جرح طفلين.

وووقع الانفجار الثاني كان اثناء خروج مصلين من المسجد ويقول شهداء عيان في مدينة مزار شريف ان الانفجار وقع بعد 7 دقائق من اذان الظهر.

ويتبع هذا المسجد لاتباع اهل البيت (ع) من المسلمين الشيعة ويبدو انه كبير الى حد ما ولم يحدد عدد الضحايا بعد.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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