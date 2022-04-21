شاهد.. مراسل العالم: وقوع انفجار ضخم في كابول

العالم – خاص بالعالم

واضاف انه بداية من صباح اليوم وقع انفجاران في غرب العاصمة الافغانية كابول على بوابة احدى المدارس وقيل فيما بعد ان هذا الانفجار استهدف سيارة تابعة لقوات الامن التابعة لحركة طالبان واسفر الانفجار عن جرح طفلين.

وووقع الانفجار الثاني كان اثناء خروج مصلين من المسجد ويقول شهداء عيان في مدينة مزار شريف ان الانفجار وقع بعد 7 دقائق من اذان الظهر.

ويتبع هذا المسجد لاتباع اهل البيت (ع) من المسلمين الشيعة ويبدو انه كبير الى حد ما ولم يحدد عدد الضحايا بعد.

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