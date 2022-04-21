اهم الإجراءات المتخذة من قبل دائرة حراج درعا للحد من الحرائق

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وذكر رئيس الدائرة المهندس جميل العبد الله لمراسل سانا أن مديرية الزراعة نفذت ندوات إرشادية للسكان القاطنين قرب المواقع الحراجية ووزعت مطبوعات داخل ربطات الخبز تبين أهمية الأشجار وخطورة الحرائق والإجراءات الوقائية منها إضافة إلى تخصيص الرقمين 113 و188 للإبلاغ عن أي حريق.

واكد العبد الله أن الدائرة جهزت 4 صهاريج مع سائقيها وأرقام هواتفهم ومكان وقوفهم للتدخل الفوري حال حدوث الحرائق كما زودت فرق الإطفاء بمضخات ظهرية لاستخدامها في المواقع التي يصعب وصول الآليات إليها وزودت فرق التنمية والتربية في دائرة الحراج بمعدات لقطع الأشجار التي تعيق تحرك فرق الإطفاء مع تأمين عدد من الجرارات لفتح خطوط نار.

وأشار العبد الله إلى استمرار أعمال تنظيف جوانب الطرقات العامة والفرعية وتعزيل الطرق الحراجية من الأعشاب والنباتات القابلة للاشتعال لتسهيل مرور الآليات حال حدوث حرائق لافتاً إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة مقرها فوج اطفاء درعا تضم كل الجهات المعنية بالحرائق.