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الخارجية الروسية تقول إنها أمرت بإغلاق قنصليات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وطلبت من الموظفين فيها المغادرة بعد خطوات مماثلة من الدول الثلاث

الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

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