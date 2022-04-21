رسائل المقاومة الفلسطينية لمقتحمي المسجد الأقصى

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فالطائرات الحربية اغارت على عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية وأرهبت المدنين الذين تضررت بيوتهم بشكل كبير والفصائل تؤكد على حقها في التصدي لممارسات الاحتلال العدوانية.

وأكد فوزي برهوم المتحدث باسم المقاومة الاسلامية حماس ان :"استمرار الانتهاكات والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك والمتزامن مع القصف الصهيوني على قطاع غزة يأتي في اطار العدوان الصهيوني الشامل على شعبنا وارضنا ومقدساتنا وشعبنا الفلسطيني والمقاومة الباسلة استطاع أن يرسخ معادلات فرضها بالقوة على الاحتلال الاسرائيلي".



وقال يوسف الحساينة عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي:"بالامس "إسرائيل" حاولت أن تقوم بالعدوان على غزة ولكنها قاومت بضرب مواقع فارغة، هي تدرك أن المعادلة التي ارستها المقاومة الفلسطينية في غزة بعد معركة سيف القدس انها لا تستطيع ان تقوم بعدوان دون أن تقوم المقاومة بالرد".

القبة الحديدة فقدت صوابها حتى ان الجيش الاسرائيلي وجد صعوبة في تحديد عدد صواريخ المقاومة التي ألقيت عليه حتى تبين في النهاية ان قدرة المقاومة المتطورة في التصدي للطائرات بالمضادات الأرضية أربكت القبة الحديديه

رسائل المقاومة لمقتحمي الأقصى باتت تحلق على اجنحة الصواريخ واستمرار تدنيس المقدسات قد يسرع في الوصول للحظة انفجار لا عودة منها.

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