الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢
١٢:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: وسائل اعلام تتحدث عن تبني "داعش" الوهابية للانفجار الذي استهدف مسجدا في مزار شريف الافغانية وأوقع عشرات الشهداء والجرحى

الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في جلسة مجلس الوزراء في السرايا.. ميقاتي: لا يمكن وضع لبنان على سكة التعافي دون اقرار 4 ملفات

ملفات الإضطهاد: عبد الهادي الخواجة

تظاهرات شعبية في القامشلي تنديدا بانتهاكات وجرائم ’قسد’

الرئيس التونسي: من أراد زرع بذور الفتنة أو إعلان حكومة موازية فليلتحق بالمنفى

العراق يسترد أكثر من 9 ملايين دولار من المصارف اللبنانية

بعد توقف 6 سنوات بسبب العدوان.. ترحيب أممي بالإعلان عن أول رحلة جوية من مطار صنعاء