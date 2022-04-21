كوبا: نرغب بتطوير التعاون مع إيران في صناعة الأدوية

العالم - إيران

وأشار كاسالس خلال زيارته التفقدية الأربعاء لشركة "الشهيد قاضي" لصناعة الأدوية في مدينة تبريز مركز محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، إلى صنع لقاحات اختصاصية مضادة لفيروس كورونا من قبل إيران وكوبا، وقال: إن مرض كوفيد 19 تمت السيطرة عليه إلى حد كبير في البلدين، وبإمكاننا توسيع التعاون المشترك في صنع اللقاحات إلى سائر مجالات صناعة الأدوية.

وأضاف أن: شركات الأدوية الكوبية بصدد تطوير التعاون مع شركات الأدوية الإيرانية خاصة في محافظة آذربيجان الشرقية.

ورافق السفير الكوبي في زيارته التفقدية هذه عدد من الخبراء الأخصائيين والتجار الكوبيين.

من جانبه صرح المدير التنفيذي لشركة "الشهيد قاضي" سعيد باسمنجي بأن الوفد الكوبي أبدى الرغبة بتوفير الأدوية التي تحتاجها بلاده ومنها بعض المضادات الحيوية والأدوية الحاجبة التي تستخدم في العمليات التشخيصية.