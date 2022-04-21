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طهران تعرب عن قلقها من تكرار الأحداث المأساوية في أفغانستان

طهران تعرب عن قلقها من تكرار الأحداث المأساوية في أفغانستان
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن قلق طهران من تكرار الأحداث المأساوية في مختلف المدن الأفغانية، واصفاً استهداف المصلين في رمضان بالفظيع.

العالم - إيران

وفي إشارة إلى وقوع العديد من الانفجارات في مختلف مدن أفغانستان، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عن قلق طهران من تكرار هذه الأحداث المأساوية.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وفي إشارة إلى وقوع هذه الأعمال الإرهابية خلال شهر رمضان المبارك حيث الحضور الواسع للناس في المساجد، وصف استهداف المصلين من خلال هذه الأعمال الإرهابية بالأمر المقرف والفضيع.

وفي إشارة إلى تقارير إعلامية أفادت باستشهاد وجرح عشرات الأبرياء في إحدى الانفجارات بمدينة مزار شريف، إبتهل خطيب زاده بالصبر لذوي الضحايا وبالعافية للجرحى.

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