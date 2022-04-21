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السودان.. دعوات للعصيان المدني في الخرطوم عقب عيد الفطر

السودان.. دعوات للعصيان المدني في الخرطوم عقب عيد الفطر
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أطلقت مجموعات في السودان، تصف نفسها بالثوار، دعوات للعصيان المدني الشامل في العاصمة الخرطوم على أن يكون ذلك بعد عطلة عيد الفطر.

العالم ـ السودان

وذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية أن "مجموعات من الثوار دعت إلى العصيان المدني وتتريس كامل للعاصمة عقب عطلة عيد الفطر المبارك، ودعا الثوار إلى جعل العاصمة منطقة محظورة مع إطلاق مواكب سلمية لإسقاط الحكومة".

في سياق متصل، قالت سلمى عبد الجبار، الناطقة باسم مجلس السيادة في السودان، يوم الاثنين الماضي، إن المجلس عقد اجتماعه لمناقشة "معالجة حالة الانسداد السياسي".

وحسب وكالة أنباء السودان، فقد اجتمع المجلس أمس برئاسة عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، لمناقشة كيفية الوصول إلى الوفاق والتراضي السياسي بين المكونات الوطنية السودانية.

وحسب عبد الجبار، فقد أكد المجلس مواصلة عمل اللجنة السيادية المكلفة بقيادة الحوار السياسي، برئاسة مالك عقار، وذلك وفق مواعيد محددة، فيما رفض المجلس على لسان عبد الجبار "العنصرية وخطاب الكراهية" بكل صيغه.

يأتي ذلك غداة إعلان قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في السودان، رفضها الدخول في مفاوضات وفق الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، لحل الأزمة السياسية في البلاد، إلا بعد تهيئة المناخ لذلك، بوقف العنف وإلغاء الطوارئ.

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