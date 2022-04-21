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المسرحية السعودية في عدن الدلالات والأهداف

الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

في خطوة ليست بالاولى من نوعها جمعت السعودية قيادات المرتزقة التابعين لها في احد فنادق مدينة عدن جنوب اليمن وادى قيادات مايسمى بالمجلس الرئاسي اليمين الدستورية معلنين توحيد صفوفهم وحل الاختلافات التي كانت تعصف بهم.

العالم - المشهد اليمني

ورأى العديد من المراقبين ان الرياض قامت بانتاج مسرحية هزلية بهدف استمرار وشرعنة تدخلها في اليمن وقال العديد من اليمنيين ان السعودية كانت سابقا تنصب روساء لليمن من وراء ستار لكنها الان اصبحت تتدخل بشكل مكشوف ويقوم سفيرها محمد ال جابر بتعيين كل المسوولين في حكومة ما يسمى بالشرعية.

وقد اثارت الخطوة المذكورة العديد من التكهنات وقالت وسائل اعلام مرتبطة بقوى العدوان ان هذه الخطوة سوف تنعكس على الوضع العسكري وان السعودية ايضا تسعى الى ترتيب صفوف المرتزقة مشددين على ان الهدنة اصبحت في خطر خاصة مع تصاعد الاشتباكات في جبهات مارب واستمرار العدوان في المماطلة بشان فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.

فما هي دلالات الاجتماع في عدن؟ وما هي اهدافه وماهو مستقبل الهدنة في ظل الخروقات؟.

ضيف الحلقة:

القيادي الجنوبي وامين عام حزب الشعب سفيان العماري

الاعلامي اليمني محمد الزبيدي

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