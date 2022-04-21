ارتفاع عدد شهداء تفجير مسجد مزار شريف و'داعش' تتبنى

العالم-أفغانستان

وتبنت داعش، في بيان بثته على قناة تيليجرام التابعة لها، هجوم مزار شريف، الذي أسفر عن استشهاد 40 شخصا ونحو 100 جريحا .

وأكدت قناة "طلوع نيوز" أن الانفجار هز مسجد سه دكان الواقع في إحدى المناطق الشعبية في رابع أكبر مدن أفغانستان.

وقال مسؤولون صحيون في مزار شريف لـ"طلوع نيوز" إن حصيلة الانفجار الأولية بلغت 5 قتلى و65 جريحا على الأقل.

وأوضحت وكالة "آماج نيوز" أن الانفجار وقع داخل المسجد أثناء أداء صلاة الظهر.

وقال محمد آصف وزيري المتحدث باسم قائد طالبان في مزار الشريف لرويترز: "وقع انفجار في منطقة داخل مسجد لاتباع اهل البيت (ع) أسفر عن مقتل أكثر من 20 وإصابة المزيد".

من جانبه، أوضح ذبيح الله نوراني، رئيس دائرة الإعلام بمحافظة بلخ، لوكالة "أسوشيتد برس" أن الانفجار وقع في مسجد لاتباع اهل البيت (ع).

وأشارت منصة "هرات تايمز" الإعلامية على قناتها في "تيليجرام" إلى أن مسجد سه دكان يعد من أكبر وأقدم مساجد أفغانستان.

طهران تعرب عن قلقها من تكرار الأحداث المأساوية في أفغانستان

من جهته أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن قلق طهران من تكرار الأحداث المأساوية في مختلف المدن الأفغانية، واصفاً استهداف المصلين في رمضان بالفظيع.

وفي إشارة إلى وقوع العديد من الانفجارات في مختلف مدن أفغانستان، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عن قلق طهران من تكرار هذه الأحداث المأساوية.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وفي إشارة إلى وقوع هذه الأعمال الإرهابية خلال شهر رمضان المبارك حيث الحضور الواسع للناس في المساجد، وصف استهداف المصلين من خلال هذه الأعمال الإرهابية بالأمر المقرف والفضيع.

وحول استشهاد وجرح عشرات الأبرياء في إحدى الانفجارات بمدينة مزار شريف، إبتهل خطيب زاده بالصبر لذوي الضحايا وبالعافية للجرحى.