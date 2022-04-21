المقاومة رسمت معادلة جديدة للردع والعدو يحاول تمرير الاقتحامات

العالم - فلسطين

وأوضح القيادي الحساينة في تصريح لإذاعة صوت القدس تعقيباً على ما يجري في القدس المحتلة، أن العدو اليوم يحاول أن يفرض واقعا جديدا وأن يمرر فكرة الاقتحامات ويلعب على المتناقضات.

ووجه التحية لأهلنا المرابطين في القدس المحتلة الذين أخدوا على عاتقهم زمام المبادرة وقرروا المواجهة في سبيل إفشال الاقتحامات للأقصى.

وشدد على أن المقاومة رسمت معادلة جديدة للردع ولحماية الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى وتتجدد كل يوم لاسيما بعد معركة سيف القدس.

وقال القيادي الحساينة:"أي اقتحامات واعتداءات على المسجد الأقصى، إذا تكررت يعني اشعال فتيل المواجهة مع العدو وهو من يتحمل التبعات، وأن الدور الأكثر تأثيراً يقع على عاتق المرابطين وأهلنا في القدس وفي الضفة المحتلة على اعتبار أنهم في تماس وقلب المواجهة مع قطعان المستوطنين."

وأضاف:"أهلنا في القدس يدركون أن خلفهم مقاومة صلبة وعنيدة ستكون حاضرة إذا تطلب الموقف ذلك، وعلى الفلسطينيين أن يستنهضوا كل الطاقات في مواجهة هذه الهجمة المسعورة التي تقوم به سلطات الاحتلال. "

وبين القيادي الحساينة، أن العالم اليوم هبّ لمساعدة أوكرانيا ومتؤاطيء ومصاب بالخرس عما يجري في المدينة المقدسة من انتهاكات واقتحامات مستمرة.

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن كل اتفاقيات العار جسدت مقولة أن هذا الخيار هو خيار كارثة حيث لا يزال يحقق لشعبنا المزيد من الكوارث.