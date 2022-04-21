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رئيس الوزراء الإسباني ونظيرته الدنماركية يصلان إلى العاصمة الأوكرانية

رئيس الوزراء الإسباني ونظيرته الدنماركية يصلان إلى العاصمة الأوكرانية
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ونظيرته الدنماركية ميتي فريديريكسن، الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

العالم-اوروبا

وتوجه سانشيز بالطائرة إلى بولندا، قبل أن ينتقل منها برفقة فريديريكسن إلى كييف عبر القطار.

تأتي خطوة سانشيز وفريديريكسن في إطار دعم أوكرانيا ضد الحرب التي تشنها عليها روسيا منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي.

كما زار سانشيز وفريديريكسن، منطقة بورودينكا شمالي كييف، التي تعرضت لأضرار كبيرة بسبب الهجمات الروسية.

ومن المقرر أن يلتقي الزعيمان الأوروبيان، في وقت لاحق بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل أن يعقدوا مؤتمرا صحفيا ثلاثيا.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

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