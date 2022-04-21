بعد انقطاع عشر سنوات.. دير الزور تحيي ذكرى 'الإبادة الأرمنية'

العالم - سوريا

وبحسب وكالة الانباء السورية "سانا"، "تخللت المراسم صلاة إحياء لذكرى شهداء مجزرة الأرمن، بحضور محافظ دير الزور فاضل نجار وأمين فرع حزب البعث رائد الغضبان، وممثل مطرانية منطقة الجزيرة "لوفون ليغيايان" ومدير الأوقاف عماد عبوش، وعدد من وجهاء وشيوخ العشائر العربية في المحافظة".

المحافظ نجار أكد خلال مراسم إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية على أيدي العثمانيين، أن زيارة الوفد من مدينة حلب لإقامة مراسم الصلاة في دير الزور جاء تأكيدا على أن الأرمن جزء أساسي من النسيج السوري، مشيرا إلى أن دير الزور لطالما تميزت بالعلاقات الأخوية والأسرية بين أهالي المدينة والأرمن".

وأضاف محافظ دير الزور: "وجودنا اليوم في كنسية الأرمن يذكرنا بشهداء المجزرة التي ارتكبها العدوان التركي بحق الأرمن في بدايات القرن الماضي".

وتابع نجار: "بعد تحرير دير الزور من رجس العصابات الإرهابية المسلحة وعودة الحياة إلى المدينة، نحن ندعو أبناءها من الأرمن والذين هجروا بسبب الأحداث التي مرت بها المحافظة للعودة والإسهام مع أخوتهم في دير الزور بعملية إعادة الإعمار لأنهم جزء أساسي من المجتمع الديري".

بدوره مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية حلب وتوابعها "ماسيسو فيان"، قال: "نحن جئنا اليوم إلى دير الزور إلى المكان الذي ذبح فيه أجدادنا لإحياء ذكراهم وهذه الكنسية هي تذكار للظلم الذي تعرض له أجدادنا على أيدي المحتل التركي الذي ذبح أجدادنا في دير الزور والحسكة ونشكر الشعب السوري الذي استقبلنا حين هجرنا من تركيا واحتضننا في منازله لنكون جزء من النسيج المجتمعي السوري ونقول لأخوتنا الأرمن الذين هجروا نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد حان وقت العودة إلى سوريا والمساهمة في إعادة الإعمار ما خربه الإرهاب خلال أكثر من عشر سنوات".

وكان تعداد الأرمن في دير الزور قبل اندلاع الحرب أكثر من خمسة آلاف شخص يسكنون المدينة ولهم كنائسهم الخاصة إضافة إلى وجود قنصلية أرمنية في دير الزور.

واستقبل الوفد مجموعة من المتطوعين من مركز "مؤسسة الشهيد" في دير الزور عبر إضاءة الشموع وتقديم الورود للزائرين من محافظة حلب وكانت كنيسة شهداء الأرمن قد تعرضت إلى التفجير على أيدي المجموعات الإرهابية في العام 2016.