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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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نبض السوشيال
وزير الخارجية السوري يؤكد لنظيره الايراني ان اعلان يوم القدس من قبل الامام الخميني ادى الى انبثاق حدث عالمي اشاد به كل انسان شريف وغيور
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يدين بشدة خلال محادثاته الهاتفية مع نظيره الايراني امير عبداللهيان جرائم الصهاينة وتدنيس المسجد الأقصى
أمير عبداللهيان يؤكد في اتصاله مع نظيره السوري ان ايران ليست بعيدة عن التوصل إلى اتفاق جيد ودائم في محادثات فيينا
أمير عبداللهيان يؤكد للمقداد أن ايران ليست مستعدة للتراجع عن خطوطها الحمراء في محادثات فيينا وأن طريق الدبلوماسية يعمل بشكل جيد
أمير عبداللهيان يعرب في اتصاله مع المقداد عن أمله في أن يتم إرسال رسالة قوية من قبل حكومات وبرلمانات العالم الإسلامي عشية يوم القدس العالمي
وزير الخارجية الايراني يجري محادثات هاتفية مع نظيره السوري تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك وعددا من المسائل الاقليمية والدولية
الخارجية الروسية: موسكو ضمت مارك زكربيرغ لقائمة العقوبات
الخارجية الروسية: موسكو تضم 29 أمريكيا الى قائمة العقوبات بينهم صحفيون وخبراء وقادة
الخارجية الروسية: موسكو توسع قائمة العقوبات على أمريكا لتشمل نائبة الرئيس
وصول ثلاث حافلات على متنها مدنيون تم إجلاؤهم من مدينة ماريوبول التي اعلنت روسيا السيطرة عليها إلى مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا
تغريدة مثيرة لمقتدى الصدر حول الهجوم الارهابي شمال أفغانستان
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش
أدان زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر اليوم الخميس الهجوم الارهابي الذي وقع في مدينة مزار شريف بشمال أفغانستان.
العالم
-
العراق
وجاء في تغريدة الصدر على "تويتر"..
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
العراق
افغانستان
كلمات دليلية :
التيار الصدري
مقتدى الصدر
شمال أفغانستان
مدينة مزار
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