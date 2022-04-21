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تغريدة مثيرة لمقتدى الصدر حول الهجوم الارهابي شمال أفغانستان

تغريدة مثيرة لمقتدى الصدر حول الهجوم الارهابي شمال أفغانستان
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أدان زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر اليوم الخميس الهجوم الارهابي الذي وقع في مدينة مزار شريف بشمال أفغانستان.

العالم - العراق

وجاء في تغريدة الصدر على "تويتر"..

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