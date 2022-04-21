الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الحكومة الليبية برئاسة باشاغا المعينة من البرلمان تعقد أول اجتماعاتها في سبها بعد فشل محاولة دخولها العاصمة وتسلم السلطة من حكومة الوحدة

الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الذكرى السنوية الـ43 لتأسيس حرس الثورة الإسلامية في إيران

رهاب السلاح الذي يرهب الصهاينة

بالفيديو.. سلسلة هجمات دموية إرهابية تشهدها أفغانستان بيوم واحد

تغريدة مثيرة لمقتدى الصدر حول الهجوم الارهابي شمال أفغانستان

وزير الخارجية الايراني: ايران ليست بعيدة عن التوصل إلى اتفاق جيد ودائم في محادثات فيينا

العراق.. الإعلام الأمني تعلن القبض على إرهابيين بعمليتين منفصلتين