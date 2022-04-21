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شاهد: مراسم إفطار الصائمين في مسجد جمكران بمدينة قم وسط ايران

شاهد: مراسم إفطار الصائمين في مسجد جمكران بمدينة قم وسط ايران
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

في شهررمضان المبارك حضر بعض الصائمين مع عائلاتهم في مسجد جمكران بمدينة قم المقدسة وسط ايران واستهلوا وجبة الإفطار بالدعاء للإمام المهدي المنتظرعجل الله تعالى فرجه الشريف.

العالم- منوعات

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