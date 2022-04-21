فوائد تناول طبق سلطة في شهر رمضان المبارك

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وأوضح العديد من الخبراء في مجال الصحة، أن لهذه الخضروات في السلطة فوائد ومنها زيادة مستوى مضادات الأكسدة القوية في الدم .

ومن فوائد تناول طبق سلطة في رمضان :

يمكنك انقاص الوزن في رمضان اذا حرصت علي تناول طبق من السلطة يوميا علي الفطار في رمضان وذلك لان طبق السلطة يحتوي علي نسبة عالية من الالياف التي تشعرك بالشبع والامتلاء لفترة طويلة.

ان تناول طبق من السلطة في رمضان علي الافطار او علي السحور مفيد لمرضي السكر حيث انها تساعد علي السيطرة علي نسبة السكر في الدم .

ينصح مرضي السرطان بتناول طبق من السلطة في رمضان حيث تبين أن تناول الألياف المناسبة يقلل من تكرار والوقاية من عدد من أنواع السرطان.

يحتوي طبق السلطه علي نسبة عالية من الالياف التي تمنع الاصابة بالامساك وهي أكثر المشاكل الشائعة في رمضان نتيجة لتغيير نظامك الغذائي وفقدان جسمك للكثير من السوائل .

ينصح مرضي القلب بتناول طبق من السلطه يوميا علي الفطار والسحور وذلك لانه يحتوي علي مستويات عالية من حمض الفوليك الذي يساعد في الوقاية من السكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ان تناول طبق سلطه علي السحور يعمل علي ترطيب الجسم طوال اليوم وتقليل الشعور بالعطش أثناء الصيام .

الخضروات الخضراء تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما انها سهلة الهضم وهي مصدر ممتاز للألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الصائم لتعويضة عما فقدة جسمه أثناء الصيام.