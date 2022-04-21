قيادي جنوبي يكشف لما شكلت الرياض المجلس الرئاسي اليمني؟

العالم - خاص العالم

واضاف سفيان العماري في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (المشهد اليمني) ان الحرب تسببت للسعودية باشكالات كبيرة على المستوى الدولي والاقليمي وتسعى السعودية الى اعادة ترتيب اوراقها ومحاولة ايجاد صيغة اخرى جديدة للتدخل في اليمن، فهي كلما فشلت في خطة معينة تحاول اعادة التدخل بطريقة اخرى .

وتابع العماري ما حدث في عدن هو استكمال لتلك المسرحية ، وهي اعادة ترتيب في البحر الاحمر لصالح امن الكيان الصهيوني وامن هذه الدول ويحاولون خلق تحالف جديد لياخذ صيغة دولية ويستغل الحضور الامريكي وما يحدث في شرق اوروبا، ولايجاد صيغة معينة لهذا التدخل تحت غطاء حماية مسارات تجارة الطاقة في العالم لذلك الشكل الواضح الجدا من التحركات السياسية انها تحركات في سبيل المماطلة فقط حتى يعاد ترتيب هذه الاوراق.

واشار العماري لايجاد قوات جديدة على مستوى البحر الاحمر وكذلك القوات التي يتم تجنيدها وتدريبها في قاعدة تبوك العسكرية وهي عبارة عن مجمايع من الشباب تم التغرير بهم وتم جلبهم من شبوة وعدن ومدة التدريب تاخذ شهور لذلك من الواضح ان السعودية والامارات والرباعية عامة واشنطن ولندن تحاول اعادة ترتيب اوراقها لمرحلة جديدة من التصعيد لذلك تحافظ على مستوى من التصعيد في ماراب وتدعى انها تسير في سياق السلام.

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