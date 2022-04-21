مستوطنون يهاجمون مواطنين فلسطينيين شرق بيت لحم

العالم - الاحتلال

وحسب موقع "فلسطين اليوم"، أفاد الناشط أحمد غزال، بأن مجموعة من مستوطني "آيبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا ثلاثة فلسطينيين رعاة أغنام من عائلة عبيات أثناء تواجدهم في منطقة "ظهرة المزراب" جنوب شرق القرية بالحجارة، وأشهروا السلاح في وجوههم، وهددوهم بعدم التواجد مرة أخرى في المنطقة.

وأضاف غزال أن اشتباكات بالأيدي وقعت بين مجموعة المستوطنين ورعاة الأغنام.

يذكر أن المستوطنين صعدوا من هجماتهم الإجرامية بحق المزارعين في قرية كيسان، تمثلت باحتجاز الأغنام ومالكيها، وإطلاق الكلاب عليهم.