القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها تتصدر التواصل الإجتماعي

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على هذه القاعدة جاءت الأحداث الاخيرة في فلسطين، حيث اطلقت المقاومة صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة ردا على انتهاكات الإحتلال بحق الفلسطينيين في القدس والمسجد الاقصى.

كما تطرق البرنامج الى التحضير لبناء حي صهيوني في قلب دول عربية. والمقصود هنا الامارات التي تتحضر لانشاء حي خاص بالمستوطنين الاسرائيليين ليعيشون فيه تماما كما يعيشون في الاراضي التي احتلوها في فلسطين

البرنامج تطرق ايضا الى مسلسل الاختيار في الجزء الثالث، والذي يكشف حجم المساعي التي تقوم بها السلطات المصرية للترويج لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وايضا حلفائه العرب وغير العرب.

وأخيرا تطرق البرنامج الى تساءل المراقبين عن كيف تمكن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من أزاحة كل منافسيه في سياق سعيه للوصول الى العرش خلفا للملك سلمان بن عبد العزيز. السر كشفه موقع فيكي وارد، وكلمة السر جاريد كوشنير صهر الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، والكلمة المفتاح في كل هذا هي اثنان مليار دولار ثمن انقاذ كوشنير لبن سلمان.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..