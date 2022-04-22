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إيران تهدف توليد 10 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة

إيران تهدف توليد 10 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزير الطاقة ورئيس منظمة الطاقات المتجددة (ساتبا) في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود كماني عن هدف الحكومة الحالية لتوليد 10 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة.

العالم - إيران

وقال كماني مساء الخميس خلال اجتماع لدراسة بناء محطات الطاقة الشمسية في محافظة همدان (غرب): أن تطوير محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يعد أولوية للحكومة تتم متابعتها بقوة في ضوء الاجواء المناخية المناسبة في البلاد.

وأضاف: تم هذا العام، وبدعم من مجلس الشورى الإسلامي، الموافقة على توليد 4 آلاف ميغاواط من محطات الطاقة الشمسية، وتم رصد الميزانية اللازمة لإنشاء البنية التحتية المطلوبة في موازنة العام الجاري.

وقال مساعد وزير الطاقة: إن الخطة المستهدفة للسنوات الأربع المقبلة، تسعى بالإضافة إلى تطوير محطات الطاقة الشمسية، توليد 3 آلاف ميغاواط من المحطات العاملة بطاقة الرياح و 3 آلاف ميغاواط من محطات توليد الطاقة الصناعية ذاتية الاكتفاء وإن العمل جار حاليا في هذا الاتجاه.

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