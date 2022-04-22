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المقاتلات العراقية تقصف في صلاح الدين وإعلان نتائجه

المقاتلات العراقية تقصف في صلاح الدين وإعلان نتائجه
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

قصفت القوة الجوية العراقية، منطقة العيث في محافظة صلاح الدين.

العالم - العراق

وحسب "الفرات نيوز" ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، ان "الإستمرار في تبادل المعلومات وتقاطعها أثمر عن نتائج إيجابية عالية في مختلف قواطع المسؤولية ، حيث تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية رصد تحركات العناصر الإرهابية بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة فقد زودت الوكالة وخلية الاستهداف طائرات القوة الجوية العراقية بمعلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية بواسطة ضربة جوية في منطقة العيث بمحافظة صلاح الدين".

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