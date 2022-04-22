الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. الإمارات ترقص على جراح الفلسطينيين

الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

بينما يتعرض الفلسطينيون لشتى انواع الانتهاكات والتضييق والاعتداءات من جيش الاحتلال الاسرائيلي، هناك من يتحضر لبناء حي صهيوني في قلب دول عربية.

العالم - خاص بالعالم

المقصود هنا الامارات التي تتحضر لانشاء حي خاص بالمستوطنين الاسرائيليين ليعيشون فيه تماما كما يعيشون في الاراضي التي احتلوها في فلسطين.

طبعا هذا الامر اثار غضبا لدى الناشطين على مواقع التواصل. "محمد العارضي" كتب في هذا السياق. أول حي يهودي كامل في الامارات يضم كليات ومؤسسات لآلاف اليهود، هذه هي بلادنا التي تنسى فلسطين والقدس

"امل عصام" بدورها علقت. الإمارات تراجعت عن قرار المشاركة في العرض الجوي الإسرائيلي المقرر إقامته في ذكرى النكبة. طيب ليش ما يلغون انشاء حي يهودي ببلدهم؟ او يبطلون استثماراتهم المليارية عند الصهاينة؟

اما "اسماء" فغردت. اخر استطلاع يقول السعوديين اكثر الشعوب ثقة بحكومتهم. اذا نعتبر هذا الاستطلاع صح فأكيد كشعب مؤيدين لكل شي ويمكن مو بعيد تسمع بعد فترة انشاء اول حي يهودي بمكة سيرا على خطى حليفتهم الامارات اللي اعلنوا هالشي.

روابط ذات صلة

الإمارات تبني مستوطنة يهودية على أرضها وتشارك في إحتفالات "إسرائيل" بإحتلال فلسطين

تصرف الامارات بعد اقتحام الاقصى يثير موجات غضب

شاهد..استياء الشعب المصري من سياسة"السيسي" الاقتصادية

هل سيساهم تشكيل المجلس الرئاسي بإيقاف الحرب على اليمن ؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. متابع للشأن الإسرائيلي: التصعيد الصهيوني يعيد شبح المعركة فوق المستوطنات

كميات المخزنة تكفي لشهر ونصف... وزير الاقتصاد اللبناني يكشف عن كميات الطحين والقمح المخزنة

شاهد.. ابن سلمان وكوشنر يعودان الى الواجهة..

شاهد.. مصر تفتري كذبا على العالم بشأن الشهيد سليماني

شاهد.. الإمارات ترقص على جراح الفلسطينيين

مقتل 17 شخصاً بهجومين إرهابيين في نيجيريا