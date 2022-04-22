شاهد.. الإمارات ترقص على جراح الفلسطينيين

العالم - خاص بالعالم

المقصود هنا الامارات التي تتحضر لانشاء حي خاص بالمستوطنين الاسرائيليين ليعيشون فيه تماما كما يعيشون في الاراضي التي احتلوها في فلسطين.

طبعا هذا الامر اثار غضبا لدى الناشطين على مواقع التواصل. "محمد العارضي" كتب في هذا السياق. أول حي يهودي كامل في الامارات يضم كليات ومؤسسات لآلاف اليهود، هذه هي بلادنا التي تنسى فلسطين والقدس

"امل عصام" بدورها علقت. الإمارات تراجعت عن قرار المشاركة في العرض الجوي الإسرائيلي المقرر إقامته في ذكرى النكبة. طيب ليش ما يلغون انشاء حي يهودي ببلدهم؟ او يبطلون استثماراتهم المليارية عند الصهاينة؟

اما "اسماء" فغردت. اخر استطلاع يقول السعوديين اكثر الشعوب ثقة بحكومتهم. اذا نعتبر هذا الاستطلاع صح فأكيد كشعب مؤيدين لكل شي ويمكن مو بعيد تسمع بعد فترة انشاء اول حي يهودي بمكة سيرا على خطى حليفتهم الامارات اللي اعلنوا هالشي.