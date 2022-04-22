شاهد.. مصر تفتري كذبا على العالم بشأن الشهيد سليماني

العالم - خاص بالعالم

طبعا الهذيان في سرد احداث موجودة فقط في عقول المشرفين على المسلسل، وصل الى الزعم بأن الشهيد الفريق قاسم سليماني زار مصر ابان حكم الرئيس محمد مرسي للترويج لإنشاء حرس ثوري مصري.

بالطبع وبغض النظر عن الهفوات الفاضحة لسرد هذا الحدث المزعوم، يمكن ان نشير الى ان الفبركات لم تقتصر على احداث المسلسل بل على حجم التفاعل معه في مواقع التواصل عبر شراء الاعجابات لاظهار المسلسل على انه ترندنغ

وبينما كانت هناك اعجابات وهمية للمسلسل، هناك انتقادات واقعية له.

هنا نقرا تغريدة من "سليمان تسوري" الذي كتب. مسلسل الاختيار من صناعة المخابرات المصرية في خدمة نظام العسكر..فلا مصداقية..له لأنه كله تزوير للحقائق..متى كان حكم العسكر شفافا؟

أما "أمجد" فعلق. الدراما المصرية تنتج سلسلة من مسلسل اسمه الاختيار يبدو أنه يسرد قصة كل الكوكب عاشها وشاهدها وشاهد عليها. يعني تشويه وتزوير التاريخ ليس بهذه الوقاحة.