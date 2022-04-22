الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ رائد صلاح: الأقصى لا يقبل الشراكة ولا المساومة ولا التقسيم

الشيخ رائد صلاح: الأقصى لا يقبل الشراكة ولا المساومة ولا التقسيم
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الحركة الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948، الشيخ رائد صلاح، أن كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي واقتحاماته لا تثبت له حقا في المسجد الأقصى.

العالم _ فلسطين

وقال الشيخ صلاح، في تصريحات صحفية: إن المسجد الأقصى محتل وفق القانون الدولي ووفق الثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي هو المتسبب الوحيد في ما يجرى من أحداث في المسجد.

وأضاف أن الأقصى يتعرض لمشهد عدواني خطير، وهناك قابلية أن تستمر الاعتداءات عليه ما دام الاحتلال قائما.

وشدد في المقابل على أن كل محاولات الاحتلال والمستوطنين لا تزيدنا قناعة إلا أن الأقصى حق كامل لنا لا يقبل الشراكة ولا المساومة ولا التقسيم ولا المفاوضات.

وأضاف أن "كل إجراءات الاحتلال لا يمكن أن تثبت له حقا في الأقصى، وسيبقى وجوده باطلا بلا سيادة ولا شرعية حتى قيام الساعة".

وتابع أنه لا يمكن أن ينجح الاحتلال في تطبيق فكرة التقسيم الزماني والمكاني "حتى قيام الساعة؛ لأننا أصحاب الأقصى"، مطمئنا بأن كل شرائح الشعب الفلسطيني تدرك بأن واجب شد الرحال إلى المسجد والصلاة والاعتكاف فيه قرآني ودائم ولا يزول.

وأضاف الشيخ صلاح أننا نحمل في أعناقنا أمانة حب الأقصى واحتضانه والدفاع عنه ما دمنا أحياء، عادًّا أن الاعتداءات والاقتحامات التي تجرى فيه جرس إنذار للأمة لتصحو من سباتها.

روابط ذات صلة

قيادي في الديمقراطية : "إسرائيل" حاولت أن تغير قواعد اللعبة لكنها فشلت

عبداللهيان: ارساء السلام يتيسر بالانهاء الكامل لاحتلال فلسطين

أحداث فلسطين..إفرازات تراجع الدور الأميركي في المنطقة

أنباء عن إلغاء الإمارات مشاركتها في عرض جوي إسرائيلي بذكرى احتلال فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. متابع للشأن الإسرائيلي: التصعيد الصهيوني يعيد شبح المعركة فوق المستوطنات

كميات المخزنة تكفي لشهر ونصف... وزير الاقتصاد اللبناني يكشف عن كميات الطحين والقمح المخزنة

شاهد.. ابن سلمان وكوشنر يعودان الى الواجهة..

شاهد.. مصر تفتري كذبا على العالم بشأن الشهيد سليماني

شاهد.. الإمارات ترقص على جراح الفلسطينيين

مقتل 17 شخصاً بهجومين إرهابيين في نيجيريا