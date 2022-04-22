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كازاخستان تستضيف معرضاً دولياً لقدرات إيران التصديرية

كازاخستان تستضيف معرضاً دولياً لقدرات إيران التصديرية
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية الإيراني مهدي صفري عن إقامة معرض دولي لقدرات إيران التصديرية في آلماتي بكازاخستان خلال تموز/يوليو القادم.

العالم - إيران

وأكد صفري في تصريح له الخميس وجود طاقات تجارية ملحوظة في العلاقات مع دول آسيا الوسطى خاصة کازاخستان ووصف مشاركة الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين في هذا الحدث الاقتصادي بأنه مهم وقال: إن هذا المعرض الذي يعد أكبر حدث تجاري ومعرض اختصاصي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في آسيا الوسطى يقام بترخيص رسمي من منظمة تنمية التجارة الإيرانية وتعاون غرفة التجارة الإيرانية الكازاخية المشتركة وبدعم من الدائرة الاقتصادية بوزارة الخارجية وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية والسفارة الإيرانية في كازاخستان ووزارة التجارة والتعاون الكازاخية خلال الفترة من 1 إلى 3 تموز/يوليو القادم.

وصرح بأن المعرض يشمل مجالات النفط والغاز والبتروكيمياويات والصناعة والمواد الإنشائية والخدمات الفنية والهندسية للطاقة (المياه والكهرباء) والزراعة والمكائن ومواد الغسيل والمستلزمات الصحية والسياحة والأدوات المنزلية والموبليات وصناعة الخشب والسجاد والموكيت والمواد والصناعات الغذائية والدواجن والسيارات وقطع غيار السيارات.

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