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إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز يؤدي إلى نشوب حريق في إحدى أشجار المسجد الأقصى

الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

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