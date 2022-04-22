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تايوان ستنتج قريبا صواريخ مجنحة تطال شنغهاي

تايوان ستنتج قريبا صواريخ مجنحة تطال شنغهاي
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة Sankei Shimbun اليابانية، إن سلطات تايوان تعتزم في المستقبل القريب بدء إنتاج صواريخ كروز أرضية التمركز بمدى يصل إلى 1200 كيلومتر.

العالم - أسيا و الباسفيك

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن هذه الصواريخ المجنحة يمكنها قصف حتى مدينة شنغهاي.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، هذه الصواريخ الجديدة هي نسخة مطورة من الصواريخ الموجودة حاليا بحوزة جيش تايوان (بمدى طيران يبلغ حوالي 600 كيلومتر)، والمخصصة لضرب تجمعات القوات الصينية المنتشرة على الساحل القاري في حال نشوب نزاع مسلح بين الجانبين.

وتم تصميم النسخة الحديثة من هذه الصواريخ، لتدمير مواقع القيادة ومنشآت البنية التحتية والمطارات في أعماق البر الصيني. وإدراج شنغهاي، العاصمة الاقتصادية للصين في المنطقة المتضررة يهدف أيضا إلى إحداث تأثير رادع نفسي على بكين.

في العام الماضي، خصصت إدارة تايوان 8.7 مليار دولار إضافية لمشتريات الأسلحة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتهدف هذه الأموال على وجه الخصوص، إلى شراء عدة أنواع من الصواريخ المنتجة محليا.

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