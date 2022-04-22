برشلونة يقفز للوصافة بالفوز على سوسيداد

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وسجل هدف المباراة الوحيد أوباميانج في الدقيقة 11.



وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 55 نقطة في المركز السادس.



بدأت المباراة بضغط من الضيوف، حيث انطلق عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة بمجهود فردي، وسدد كرة بالقدم اليسرى مرت بجانب المرمى في الدقيقة 6.



ورفض القائم الأيمن لمرمى أليكس ريميرو تسديدة أرضية من عثمان ديمبلي، لترتد وتصل للاعبي برشلونة، وأرسل فيران توريس كرة عرضية داخل المنطقة لزميله أوباميانج الذي سدد كرة رأسية داخل الشباك ليمنح التقدم للبارسا في الدقيقة 11.



وصوب فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة، كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى ريال سوسيداد في الدقيقة 29.



وتلقى ألكسندر سورلوث مهاجم ريال سوسيداد كرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة رأسية أمسك بها تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في الدقيقة 35.



وأرسل فيران توريس مهاجم برشلونة تسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى ريال سوسيداد في الدقيقة 39.



وأهدر ألكسندر إيزاك فرصة تسجيل هدف التعادل لريال سوسيداد في الدقيقة 43، حيث تلقى تمريرة سحرية من زميله سورلوث داخل المنطقة، لكنه سدد بجانب القائم الأيمن لمرمى تير شتيجن حارس برشلونة.



وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.



ومع بداية الشوط الثاني، أهدر سورلوث مهاجم ريال سوسيداد فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 47، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من الطرف الأيسر، لكنه سدد برعونة أعلى مرمى تير شتيجن.



وظهرت معاناة أراوخو من إصابة في ركبة القدم اليمنى، حيث لم يستطع الاستمرار في اللعب وطالب بالخروج، وقرر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، استبداله بإريك جارسيا في الدقيقة 55.



وتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، في التصدي لتصويبة من سورلوث مهاجم ريال سوسيداد، وحولها إلى ركنية في الدقيقة 58.



وأصيب الظهير الأيمن البرازيلي لبرشلونة داني ألفيس، بعد تدخل من مواطنه رافينيا لاعب ريال سوسيداد في الدقيقة 64، ولم يستطع استكمال المباراة، وقرر تشافي هيرنانديز استبداله بالشاب سيرجينيو دست.



وواصل تير شتيجن حارس برشلونة تألقه والتصدي لتسديدة من خارج المنطقة عبر عدنان يانوزاي في الدقيقة 68.



وكاد جافي أن يُضيف الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 73، بتسديدة داخل المنطقة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى سوسيداد.



وصمد لاعبو برشلونة أمام محاولات ريال سوسيداد للعودة في النتيجة، ليحصد البارسا 3 نقاط مهمة.