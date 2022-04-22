شاهد.. قوات الاحتلال تنسحب من باحات المسجد الاقصى

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا، خلال التغطية الخاصة باستمرار الاقتحامات الصهيونية للمسجد الاقصى المبارك، إن القوات الاسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الاقصى المبارك منذ ساعات الفجر الاولى واعتدت على المصلين والمعتكفين باطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز من باب المغاربة وابواب اخرى، وكذلك اعتلت اسطح مصليات المسجد الاقصى المبارك.

واضاف، ان هذه الاعتداءات تزامنت مع اشتعال حريق باشجار المسجد الاقصى المبارك قرب المسجد القبلي بفعل اطلاق كثيف لقنابل الصوت، من ثم سيطرت قوات الاحتلال على الحريق، ولك قوات الاحتلال انسحبت من باحات الاقصى وتمركزت في الابواب الخارجية للاقصى.

واشار مراسلنا الى ان هناك منع تام للصحافيين أن يقوموا بالتصوير ونقل الحوادث في الأقصى.

هذا ويحتشد آلالاف من الفلسطينيين في القدس المحتلة لاداء صلاة الجمعة في المسجد الاقصى ولتصدي لاقتحامات المستوطينين وسط رفع الاحتلال حالة التأهب تحسبا لاي تصعيد محتمل.